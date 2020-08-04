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    • 04.08.2020 14:15
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    'li Çelik'ten Ukraynalı in darbedilmesine ilişkin sert tepki: Magandalık bu topraklarda barınamaz

    Sözcüsü Ömer Çelik, "Çeşme'de yaşanan ve ülkemizde 'misafirimiz' olan lere dönük şiddeti kınıyoruz. Ülkemizin tamamı ve gözde bölgemiz Çeşme, misafirperverliğin tüm değerleriyle eşsizdir" dedi.

    AK Parti'li Çelik'ten sert tepki: Magandalık bu topraklarda barınamaz

    Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 'de tatil yapan Ukraynalı Daria Kyryliuk 'un darbedilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Çeşme'de yaşanan ve ülkemizde 'misafirimiz' olan turistlere dönük şiddeti kınıyoruz. Tüm turistler, ülkemizin doğal güzelliklerinin yanında milletimizin dünyada herkesin bildiği misafirperverliğine hayrandır. Misafirlerimize çirkin davrananlar bunun bedelini öder" dedi.

    Kimsenin misafirlere çirkin davranışta bulunamayacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:
    "Hele de bir kadına dönük şiddet asla affedilemez. Turist misafirlerimize mekanik bir para makinesi gözüyle bakanlar, milletimizin dünyaca ünlü misafirperverliğinden nasibini almamış barbarlardır. Ülkemizin tamamı ve gözde bölgemiz Çeşme, misafirperverliğin tüm değerleriyle eşsizdir. Magandalık bu topraklarda barınamaz. Tüm misafirlerimiz, güven ve huzur içinde olsunlar. Hoşgeldiler, safa geldiler. Milyonlarca misafirimiz gibi ülkemizde eşsiz anılara sahip olacaklar."

    Haberler Güncel AK Parti'li Çelik'ten Ukraynalı top modelin darbedilmesine ilişkin sert tepki: Magandalık bu topraklarda barınamaz
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