Silah bulundurma ruhsatı nasıl alınır 2020? Silah bulundurma ruhsatı için şartlar nelerdir?

SİLAH BULUNDURMA ÜCRETİ NE KADAR 2020?

2020 yılı silah bulundurma ücreti 2.230,80 TL'dir.

Silah bulundurma ruhsatını;

21 yaşının üzerinde olan,

C vatandaşı olan,

Silah bulundurabileceğine dair Sağlık Kurulu raporu olan,

Adli sicil kaydı temiz olan herkes alabilmektedir.

SİLAH RUHSATI İÇİN LAZIM OLAN BELGELER NELERDİR?



İkamet edilen İl Valiliğine hitaben yazılan dilekçe,

* Silah bulundurma ve taşımasında bedeni, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Devlet veya Üniversite hastanelerinden alınacaktır.)

* Son bir yıl içinde çekilmiş (6) adet vesikalık fotoğraf,

* Vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair yazı,

* Taşıma veya bulundurma ruhsatı harcı ödendiğine dair makbuz,

* Taşıma ruhsatına gerekçe gösterilen iş, meslek veya görevin özelliğine göre belirlenen diğer belgeler.

SİLAH RUHSATI VERİLMESİNİ ENGELLEYEN DURUMLAR HANGİLERİDİR?

Bazı durumlarda kişilere hiçbir şartta silah ruhsatı verilmemektedir. Bu durumlar şu şekildedir;

Ateşli silahla suç işlemiş ve bu durumdan dolayı hüküm almış kişiler,

Nörolojik, psikolojik ve fizyolojik hastalığı bulunan kişiler,

21 yaşından küçük olanlar,

Uyuşturucu madde kullanan kişiler,

Kamu hizmetinden yasaklı olanlar ve engelli olanlar silah ruhsatı alamamaktadır.

Silah Bulundurma Ruhsatı'nın 5 yıl geçerliliği vardır.