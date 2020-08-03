Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, devlet, ülke ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, suç işlenmesinin önlenmesi, Kovid-19 salgınının yayılmaması ile genel sağlığın korunması amacıyla bazı önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: