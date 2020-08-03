Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri, düşmana korku dosta güven veriyor





HER TÜRLÜ HAREKAT GÖREVİ BAŞARIYLA İCRA EDİLİYOR

Dalay, gemide bulunan iki ana makineyle azami 25 knot sürat yapabildiklerini, 34 personelle görev icra ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Gemide silah olarak 40 milimetre top ve Stabilize Makineli Tüfek Atış Platformları bulunuyor. Ayrıca denizaltıya karşı savunmada kullanılan ve milli imkanlarla tasarlanarak üretilen, DSH roket atıcı sistem ve su bombaları bulunmaktadır. Tuzla Sınıfı Karakol Gemilerinde Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak mili imkanlarla yurt içinde üretilen birçok sistem, cihaz ve yazılım mevcut. Geminin sorumluluk sahası olan liman, boğaz ve üs yaklaşma sularında 7 gün 24 saat esasına göre, su üstü ve denizaltı tehditlerine karşı verilebilecek her türlü harekat görevlerini başarıyla icra ediyoruz. Ayrıca sahalarda keşif gözetleme, saha emniyet ve refakat görevlerini de icra ediyoruz."



