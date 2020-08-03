Sevr Antlaşması’nı kim imzalamıştır? Sevr Antlaşması tarihi nedir?

Sevr Antlaşması hakkındaki bilgiler en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Tarihteki önemli olaylardan biri olan ve dayatılan bir antlaşma olan Sevr Antlaşması'nın tarihi, kimlerin imzaladığı, şartlarının neler olduğu gibi daha pek çok detayı haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
SEVR ANTLAŞMASI HAKKINDA
Sevr antlaşması 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanmış bir antlaşmadır. Sevr Antlaşması (Fransızca: Le Traité de Sèvres), I. Dünya Savaşı sonrasında İtilâf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu hükûmeti arasında 10 Ağustos 1920'de Fransa'nın başkenti Paris'in 3 km batısındaki Sevr (Sèvres) banliyösünde bulunan Seramik Müzesi'nde (Musée National de Céramique) imzalanmış antlaşmadır. Antlaşma imzalandığı dönemde devam eden Türk Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda Türklerin galibiyetiyle, bu antlaşma yerine 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalanıp uygulamaya konulduğundan Sevr Antlaşması geçerliliğini kaybetmiştir. Sevr Antlaşması 433 maddeden oluşmaktaydı.
Antlaşma 10 Ağustos 1920'de İtilaf Devletleri Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Ermenistan, Belçika, Yunanistan, Hicaz Krallığı, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı, Çekoslovakya ile mağlup Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalandı. ABD Osmanlı İmparatorluğu ile savaşmadığı, SSCB ise henüz Milletler Cemiyeti üyesi olmadığı için imza atmadılar.
SEVR ANTLAŞMASI (ŞARTLARI) NELERDİR?
- İstanbul, Osmanlı devletinin başkenti olarak kalmaya devam edecektir.
- Eğer Osmanlı devleti İtilaf devletlerini sunmuş olduğu Sevr antlaşmasına uymazsa İtilaf devletleri İstanbul'u Osmanlı devletinin elinden alacaktır.
- Batı Anadolu ve Doğu Trakya, Yunanistan'a bırakılacaktır.
- Ege adalarının hepsi Yunanistan'a verilecek.
- Rodos ve 12 Ada ise İtalya devletine bırakılacaktır.
- Osmanlı imparatorluğunun Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni devleti kurulacaktır.
- Irak ve Musul İngiltere'ye bırakılacaktır.
- Boğazlar bütün devletlere açık bırakılacak. Savaş esnasında dahi savaş gemileri boğazdan geçirilecek. Boğazları kontrol eden bir komisyon kurulacak ve bu komisyonda Türk üye yer alamayacaktır.
- Azınlıklar kendi okullarını açabilecektir.
- Kapitülasyonlar devam edecek.
- Osmanlı imparatorluğu savaş tazminatı ödemeyecektir.
- Batı Anadolu İtalya'ya ait olacaktır.
- Hicaz bağımsız bir devlet olacaktır.