Sevr Antlaşması’nı kim imzalamıştır? Sevr Antlaşması tarihi nedir?

SEVR ANTLAŞMASI (ŞARTLARI) NELERDİR?



- İstanbul, Osmanlı devletinin başkenti olarak kalmaya devam edecektir.

- Eğer Osmanlı devleti İtilaf devletlerini sunmuş olduğu Sevr antlaşmasına uymazsa İtilaf devletleri İstanbul'u Osmanlı devletinin elinden alacaktır.

- Batı Anadolu ve Doğu Trakya, Yunanistan'a bırakılacaktır.

- Ege adalarının hepsi Yunanistan'a verilecek.

- Rodos ve 12 Ada ise İtalya devletine bırakılacaktır.

- Osmanlı imparatorluğunun Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni devleti kurulacaktır.

- Irak ve Musul İngiltere'ye bırakılacaktır.

- Boğazlar bütün devletlere açık bırakılacak. Savaş esnasında dahi savaş gemileri boğazdan geçirilecek. Boğazları kontrol eden bir komisyon kurulacak ve bu komisyonda Türk üye yer alamayacaktır.

- Azınlıklar kendi okullarını açabilecektir.

- Kapitülasyonlar devam edecek.

- Osmanlı imparatorluğu savaş tazminatı ödemeyecektir.

- Batı Anadolu İtalya'ya ait olacaktır.

- Hicaz bağımsız bir devlet olacaktır.



