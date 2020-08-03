



AÇIKLAMALAR KÖTÜ NİYETLİ VE KASITLI

2019 yılında lisans ve lisansüstü programlarımızı güçlendirmek için Irak Selahaddin Üniversitesi Rektörlüğü ile ikili işbirliği protokolü imzalayarak konuya verdiğimiz ehemmiyeti kamuoyu ile paylaşmıştık. Hal böyle iken son günlerde üniversitemizde 'Kürtçe tez yazımının yasaklandığı' yönünde kötü niyetli ve kasıtlı açıklamalarla yeni ve fiili bir durum izleniminin oluşturulmaya çalışıldığı müşahede edilmektedir. Bu bakımdan bu tür paylaşımların yanlış, yanıltıcı ve yönlendirme maksatlı olduğu değerlendirilmektedir.



ÜNİVERSİTENİN İTİBARI YIPRATILMAYA ÇALIŞILIYOR

Üniversitemiz, kurumsal itibarını yıpratmaya yönelik yanlış ve yanıltıcı beyanlara karşı hukuki haklarını saklı tutmaktadır. Adalet, bilimsel özgürlük, farklılıklardan güç alma, insana saygı, kalite bilinci, katılımcılık, sosyal sorumluluk, tutarlılık gibi temel değerleri özümseyerek benimsemiş olan üniversitemiz, şeffaflık ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu bilincine sahiptir. TSE standartlarını uygulayan üniversitemizin uluslararasılaşma alanındaki başarıları son günlerde Erasmus+ çerçevesinde onaylanan 20 adet Uluslararası Kredi Hareketliliği Projesiyle kanıtlanmıştır.



YANLIŞ BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMELİDİR

Üniversitemiz, bütün dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde de korona virüs aşı geliştirme programlarına kabul edilmiş ve bu alanda üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Bilimsel başarılarıyla uluslararası alanda emin adımlarla yürüyen üniversitemiz ile ilgili sosyal medya paylaşımlarındaki yanlış, yanıltıcı ve yönlendirici içeriklere yer verilmesi talihsizlik olarak değerlendirilmektedir. Bu itibarla üniversitemizin kurumsal bilgilendirmesi dışında, farklı mecralarda paylaşılan bilgilere itibar edilmemelidir'' denildi.