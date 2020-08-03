Bayram dönüşü trafik yoğunluğu son dakika nasıl? İBB trafik yoğunluk haritası

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda izinlerini birleştirenler tatile çıkıyor. Gidiş ve dönüş zamanlarını iyi ayarlayamayanlar ise yoğun bir trafiğe neden oluyor. Bayram dönüşü trafik yoğunluğu son dakika nasıl? Sorgulaması en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Haberimizden ulaşabileceğiniz bilgilerin yanı sıra şu anki İBB trafik yoğunluk haritasını da inceleyebilirsiniz. Hangi yollarda bayram dönüşü trafiği olduğunu detaylıca inceleyebilirsiniz.
İBB TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
ANADOLU OTOYOLU'NDA YOĞUNLUK
Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de yoğunluk yaşanıyor.
Dönüş için dün akşam saatlerinden itibaren yola çıkan tatilciler, bayramın son gününde otoyolun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde yolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere Rampası ve Gültepe mevkisinde yoğunluk oluşturuyor.
İzmit Alikahya mevkisinde başlayan yoğunluk, Gültepe Tüneli'ne kadar devam ederken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Dilovası rampasında da yoğunluk görülürken, otoyolun Ankara yönündeki trafik akışında aksaklık yaşanmıyor.
Otoyolun Ankara yönüyle Osmangazi Köprüsü, D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik akışı normal seyrinde devam ediyor. Otoyoldaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.
Öte yandan, Sevindikli Kavşağı ile Anadolu Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı arasında Kurban Bayramı dolayısıyla geçici olarak açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nda araçlar rahatlıkla seyrediyor.
Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini sürdürüyor.
ÇANAKKALE'DEKİ İSKELELERDE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
Çanakkale'deki feribot iskeleleri ve bağlantı yollarında Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Avrupa yakasına geçişlerin sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşmasından dolayı hem il merkezi hem de Lapseki ilçesindeki iskelelerin önünde zaman zaman 1 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.
Kent merkezinden transit geçiş yapan araçlar, görevli ekiplerce Kayserili Ahmet Paşa ile Balıkesir caddelerinde depolanarak bekletiliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ de uyguladıkları bayram tedbirleriyle yoğunluğu azaltmaya çalışıyor.
Buna göre, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında toplam 16 gemiyle saatsiz sefer yapılıyor.
Polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.