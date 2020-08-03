Bayram dönüşü trafik yoğunluğu son dakika nasıl? İBB trafik yoğunluk haritası

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda izinlerini birleştirenler tatile çıkıyor. Gidiş ve dönüş zamanlarını iyi ayarlayamayanlar ise yoğun bir trafiğe neden oluyor. Bayram dönüşü trafik yoğunluğu son dakika nasıl? Sorgulaması en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Haberimizden ulaşabileceğiniz bilgilerin yanı sıra şu anki İBB trafik yoğunluk haritasını da inceleyebilirsiniz. Hangi yollarda bayram dönüşü trafiği olduğunu detaylıca inceleyebilirsiniz.