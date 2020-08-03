22 yıldır şiddet gören Hatice'nin eşi tutuklandı

Boşanma davasını ailelerin araya girmesi üzerine geri çeken Bengi, şiddet ve tehditlerin devam etmesi üzerine 2019 yılında Hüseyin Bengi'den şikayetçi oldu. Hüseyin Bengi'nin 3 yıl 2 ay hapis cezası aldığını ve 10 gün Silivri Cezaevi'nde kaldıktan sonra şartlı tahliye ile salıverildiğini anlatan Hatice Bengi, o dönem açtığı boşanma davasını da yine akrabalarının araya girmesi nedeniyle geri çektiğini söyledi.