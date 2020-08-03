Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.08.2020 19:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2020 19:43
    ABONE OL

    Son dakika: , 'nin 3 Ağustos tablosunu paylaştı

    Son dakika haberi... , sosyal medya hesabından 3 Ağustos'taki 'nin günlük tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497 oldu. .

    3 Ağustos koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

    "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var."

    DÜNKÜ TABLO
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 3 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri