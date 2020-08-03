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    • 03.08.2020 20:55
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    lu futbolcu Abdulkadir Parmak evlendi

    'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, ile evlendi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Abdulkadir Parmak'ın dünya evine girdiği belirtildi.

    Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak evlendi

    'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, ile evlendi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Abdulkadir Parmak'ın dünya evine girdiği belirtildi.

    Açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Emin Kahraman, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ve futbolcuların katıldığı nikah töreninde Abdulkadir Parmak'ın, Merve Bozali ile hayatını birleştirdiği aktarıldı.

    Düğünün ardından başkan Ağaoğlu ve beraberindekilerin, Parmak çiftine bir ömür boyu mutluluklar dilediği kaydedildi.

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