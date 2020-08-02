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    • 02.08.2020 17:44
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    Tatilcilerin dönüş çilesi başladı! Trafik yoğunlaşıyor

    'nı fırsat bilerek memleketlerine ve tatil yörelerine giden tatilcilerin dönüş çilesi başladı. İstanbul'a dönüş yapan sürücüler, otoyolun Düzce kesiminde özellikle Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadük üzerinde akıcı trafiğe neden oluyor.

    Tatilcilerin dönüş çilesi başladı! Trafik yoğunlaşıyor

    Kocaeli TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı'nın 3. gününde Anadolu'dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin araçları nedeniyle trafik durma noktasına geldi.



    Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçirenler, bayramın 3. gününde dönüş yoluna geçti. Anadolu'dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar ise Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. İzmit Bekirdere Viyadükleri mevkiinde İstanbul yönüne seyir halinde olan araçlar sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

    Trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu İzmit kesimi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde tatilcileri taşıyan araçların sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görülüyor.
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