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    • 02.08.2020 17:48
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    : Alçak terör örgütü / bayramda da masum çocukları hedef aldı

    haberi... , terör örgütü / tarafından sivillerin kullandığı bir patika yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Terör örgütü bayramda da masum çocukları hedef aldı

    , Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde, terör örgütü /'nin sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Teröristlerin Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde, sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması neticesinde 2 masum çocuk yaşamını yitirdi" denildi.

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