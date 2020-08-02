Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde, terör örgütü PKK/YPG'nin sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.



Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Teröristlerin Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde, sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması neticesinde 2 masum çocuk yaşamını yitirdi" denildi.

Terör örgütü PKK/YPG hain yüzünü bir kez daha gösterdi.



Teröristlerin Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması neticesinde 2 masum çocuk yaşamını yitirdi. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2020