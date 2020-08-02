Güneş yanığı acısı nasıl geçer? Güneş yanığına iyi gelen şeyler nelerdir?

GÜNEŞ YANIĞI İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER



YOĞURT



Güneş yanığı denilince ilk akla gelen yoğurt olur. Yoğurt, cildi yatıştırıcı, soğutarak rahatlatıcı özelliği ile güneş yanığına iyi gelenler arasında ilk sırayı korumaktadır. Ayrıca yoğurt, cildin iyileşmesi için yardımcı probiyotikler ve enzimler içerir. Tavsiye edilen uygulama şekline göre yoğurdun dolapta soğutulmuş ve yağsız olması gerekir. Güneş yanığı olan kısımlara sürülen yoğurt, en fazla beş dakika tutulmalı ve sonrasında bol su ile durulanmalıdır.



ALOE VERA



Birçok kullanım alanı ve faydası olan aloe vera, yanık tedavilerinin vazgeçilmez doğal yöntemidir. Cildi ölü ciltlerden arındıran, temizleyen aloe vera, güneş yanığı hafif ise birkaç gün içinde tedavi eder. Aloe vera yatıştırıcı, serin ve güneş yanığı dışında acı ve kızarıklığı emmek gibi yararlıdır. Güneş yanığı olan kısma aloe vera jeli yedirip cilt emdikten sonra soğuk suyla yıkayabilirsiniz. Sonucunda ise ağrınızın hafiflediğini, kızarıklığın azaldığını göreceksiniz.





SALATALIK



Güneş yanığı için doğal çözümlerden biri olan salatalık, antioksidan ve analjezik özellikleri bulunmaktadır. Birçok cilt kreminde kullanılan salatalık, nemlendirici ve rahatlatma özelliğine sahiptir. Yapmanız gereken ise basit. Salatalığı kabuğu ile birlikte rendeleyerek suyunu sıkın. Sonrasında bu elde edilen salatalık suyunu güneş yanığına maruz olan kısımlara sürün. Diğer yandan blenderda kalan katı kısmı aloe vera jeli veya mısır nişastası ile yoğun macun elde edebilirsiniz.



PATATES



Ciltteki enflamasyonu azaltan patates, ağrı kesici özelliği ile güneş yanığına iyi gelmektedir. Bunun için iki patates gerekiyor. İyice yıkadıktan sonra rendelenen patatesler, blendera koyun ve iyice karıştırın. Çıkan patatesin suyuna pamuk bandırın ve iyice yedirin. Sonrasında yanık olan bölgeye sürün. Diğer yandan patatesleri dilimleyerek yanık bölgeye uygulayabilirsiniz.