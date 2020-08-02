Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tatilcilere flaş uyarı: Birinci dalga sahillere indi

Çeşme'de arife günü başlayan bayram yoğunluğu, bayramın ikinci gününden itibaren zirveye ulaştı. Bayramın birinci gününü aileleriyle bayramlaşma ve kurban kesimi telaşıyla geçiren çok sayıda tatilci, bayramın ikinci gününden itibaren turizmin gözde ilçesi Çeşme'ye geldi. Çeşme'nin otoban girişleri ve eski İzmir yolundaki girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğunun, bayramın ikinci gününden itibaren 1 milyonu aştığı öğrenildi.

ILICA PLAJI YOLU TIKANDI

Çeşme ve Alaçatı yollarında yoğun araç trafiği yaşanırken, havanın da sıcak olması nedeniyle plajlar da doldu taştı. Çok sayıda tatilcinin akın ettiği mavi bayraklı Ilıca Halk Plajı'na giden yollarda trafik sıkışıklığı yaşanırken, trafik sık sık durma noktasına geldi.

AŞIRI YOĞUNLUK NEDENİYLE SOSYAL MESAFE İHLAL EDİLDİ

Ilıca Plajı'nın yanındaki orman kampı tamamen dolarken, tatilcilerin akın akın geldiği Ilıca Halk Plajı'ndaki sosyal mesafe locaları tamamen doldu. Plajdaki aşırı yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği de görüldü. Sıcaktan bunalan tatilcilerin serinlemek denize girmeleri sırasında da deniz içindeki aşırı yoğunluk dikkat çekti.

BAKAN KOCA'DAN TATİLCİLERE FLAŞ UYARI

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından flaş bir uyarıda bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada sahillerden gelen tatilci görüntülerine değindi, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." dedi.