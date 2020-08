Kurban eti bozulursa nasıl anlaşılır? Kurban eti neden yeşillenir?

KURBAN ETİ BOZULURSA NASIL ANLAŞILIR?



Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sağdıç, buzdolaplarının yazın, dolabın doluluğuna göre artı 4 ile 10 dereceye değişen sıcaklıklarda çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:



"Bu şartlarda etin uzun süre depolanması mümkün değildir ve bozulacaktır. Bu etlerin parçalandıktan sonra, ilerde kullanacağımız uygun porsiyonlara ayarlandıktan sonra evlerimizde çift kapılı buzdolaplarının üst kısımlarının çoğunda bulunan eksi 18 veya eksi 20 derecede saklanması gerekmektedir. Eğer bu şartlar yoksa buzdolabı şartlarında etler bozulacaktır. Kurban kesildikten sonra, etin kalitesi, dayanıklılığı ve lezzeti için ortalama 24 saat soğuk hava deposu veya buzdolabında sıfır derece civarında bekletilmesi gerekmektedir. Yani insanlar kurban etini tüketmek için 1 gün bekletsinler. Hemen tüketilmesi mümkün ama, lezzet oluşmadığı için daha yavan bir et olmaktadır.

Ayrıca kesildikten sonra dinlendirilmeden hemen parçalanmış etlerin, kalitesi, gevrekliği ve dayanma süresi de dinlendirilmiş etlere göre düşük olmaktadır."

Saklama koşullarına en çok dikkat edilmesi gereken besinlerin başında et bulunur. Etin bozuk olup olmadığını anlamak için rengine bakılması gerekiyor. Taze olan bir etin rengi açık, kırmızı ve parlaktır. Etin renginin mora dönüşmesi, bozulmayı işaret eder. Et üzerinde siyah ya da yeşil noktalar varsa bu etin tamamen bozulduğunu ve küflendiğini gösterir.



KURBAN ETİ YIKANIR MI?



Prof. Dr. Kamil Bostan kurban etinin yıkanıp yıkanmayacağı konusunda önemli bilgiler verdi. İşte, o bilgiler;

Eti işlemeye başlamadan önce etin iyice soğumasının ve katılaşmasının beklenmesi gerektiğini ifade eden Bostan, "Kesimden sonra et koyu kırmızı renktedir. Soğurken ve havalandırılırken et, zamanla arzu edilen canlı kırmızı renge döner. Eti işlemek için doğru zaman bu zamandır.

Yani kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır. Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşılırsa bu kısımları yıkanmak yerine kesilmeli. Yıkama hem kirlilik içindeki bakterileri her yere yayar, hem de eti ıslattığı için bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur" dedi.