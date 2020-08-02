CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından parti içinde aykırı sesler ayyuka çıktı. Birçok kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise sessizliğini korudu. Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine karşı aday olmayan Muharrem İnce'nin herhangi olumlu ya da olumsuz bir görüş beyan etmemesi de dikkat çekti.

Ankara kulislerinde Muharrem İnce'nin partiden umudunu kestiği ve kendi yolunu çizeceği konuşuluyordu. Sesler giderek yükseldi, Muharrem İnce ise şu ana dek hiç konuşmadı. İnce'nin parti içinde kendisi ile yol yürüyecek isimleri belirlediği ve 15 Eylül'de Hakkari'de partisini duyuracağı haberi yüksek sesle konuşulurken, CHP'nin haber ajansı ANKA okuyucularına çarpıcı bir haber servis etti.

ANKA Haber Ajansı, Muharrem İnce'nin ağzından, parti kurmayacağına yönelik bir haber servis etti. İnce, bu haberin üzerine sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından ANKA'yı yalanlayan İnce, yeni partiye yeşil ışık yaktı.

MUHARREM İNCE'DEN İLK AÇIKLAMA

Muharrem İnce, Ankara kulislerini sallayan yeni parti iddiaları ile ilgili Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar.