Cumhuriyet Halk Partisi'nde 37.Olağan Kurultay sona erdi. Baskısını sürdüren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha tartışmaların gölgesinde parti liderliğine seçildi. Kurultay sonrası PM üzerinden 'Paralel Liste' tartışmaları sürerken, partide kılıçlar çekildi. Sürekli sıcak gelişmelerin yaşandığı CHP'de, Genel Başkanlık için aday olmayan ve hiçbir değerlendirmede bulunmayan Muharrem İnce ile ilgili çok önemli bir iddia kulislerde konuşulmaya başlandı.

MUHARREM İNCE PARTİDEN UMUDU KESTİ

Her fırsatta Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan ve muhalefet eden Muharem İnce, partiden umudunu kesti. Muharrem İnce'nin partideki birçok isimle görüştüğü ve yeni parti kurmak için kolları sıvadığı belirtiliyor.

15 EYLÜL'DE HAKKARİ'DE DUYURACAK

Muharrem İnce'nin kendisi ile birlikte hareket edenlerle partiden ayrılacağı ve 15 Eylül'de Hakkari'de yeni partiyi duyuracağı belirtiliyor. İnce'nin Atatürkçü çizgide bir parti kuracağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

HİÇBİR AÇIKLAMA YAPMADI

Sosyal medyayı çok aktif kullanan Muharrem İnce, ayyuka çıkan iddiaların ardından hiçbir açıklama yapmadı. İnce'nin sessizliğini koruması dikkat çekiyor. İnce, 37.Olağan Kurultay sonrası da kabuğuna çekilmişti. Ankar akulisleri İnce'nin sessizliğinin farklı nedenlerini uzun süre konuşmuştu.

2019'DA DA İDDİA EDİLMİŞTİ

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından partiden ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilmiş, İnce bu iddiayı hemen yalanlamıştı. İnce, ""Ben bu partiden ayrılamam. Ellerini ovuşturanlar çok beklerler. Ben CHP'nin başarılı olmasını istiyorum. Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak istiyorum" demişti.

İLHAN KESİCİ DE GEMİLERİ YAKTI

CHP'nin önemli isimlerinden İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, partisinin kendisini Cumhurbaşkanı adayı yapmaması durumunda 100 bin imza toplayarak aday olacak. Kesici'nin adı 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de konuşulmuş, ancak aday Muharrem İnce olmuştu.