Et ızgara nasıl yapılır? Kurban etini ızgara yaparken nelere dikkat edilmeli?

Kurban etinden yemek yapacak olanlar özellikle ızgara tarifini araştırıyor ve hem kolay hazırlanan hem de lezzetli olan tarifleri merak ediyor. sofranıza lezzet katarken sizi yormayacak olan et ızgara tarifini haberimizde bulabilirsiniz. Kurban etini ızgara yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları da haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
ET IZGARA NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
Yarım kilo İnce ince kıyılmış dana eti (Salam dilimi gibi)
1 su bardağı zeytinyağı
Baharatlar (Ben tuz, pul biber, kimyon, köri ve kekik kullandım. Siz damak zevkinize göre istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz)
Etleri sarmak için jelatin
Yapılışı:
1 gün önceden bir kasenin içinde zeytinyağı ve baharatları karıştırın. Etleri jelatinin üstüne sırayla dizin. Her et parçasına önlü arkalı sostan sürün. Jelatini üstüne sarıp 2. sıra eti dizin. Böyle böyle etler bitene kadar devam edin. Buzdolabına koyun. 1 gün önceden hazırlanmasının sebebi yağ ve baharatlar ete iyice işliyor. Ertesi gün ızgarada güzelce pişirin.Afiyet olsun.
IZGARA YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİDİR?
Et ızgarada, mangalda pişirilirken et ile ateş arasında en az en az 15-20 cm uzaklık olacak şekilde pişirilmelidir. Et ve ızgara arasındaki mesafenin yakınlığı ve harlı alev, ateşin etin iç kısmına ulaşmasını önleyerek dışının yanmasına neden olur. Etler hızlı pişirildiğinde etin dış yüzeyi sertleşeceğinden, iç tarafı pişmeyebilir. Kanser yapıcı maddelerin oluşumunu azaltmak için etler çok yüksek sıcaklıkta, uzun sürede pişirilmemelidir. Aksi takdirde protein ve B grubu vitaminlerin kaybına ve kanserojenik bileşiklerin (nitrozaminler) oluşmasına neden olur.