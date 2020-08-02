Et ızgara nasıl yapılır? Kurban etini ızgara yaparken nelere dikkat edilmeli?

ET IZGARA NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Yarım kilo İnce ince kıyılmış dana eti (Salam dilimi gibi)

1 su bardağı zeytinyağı

Baharatlar (Ben tuz, pul biber, kimyon, köri ve kekik kullandım. Siz damak zevkinize göre istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz)

Etleri sarmak için jelatin



Yapılışı:



1 gün önceden bir kasenin içinde zeytinyağı ve baharatları karıştırın. Etleri jelatinin üstüne sırayla dizin. Her et parçasına önlü arkalı sostan sürün. Jelatini üstüne sarıp 2. sıra eti dizin. Böyle böyle etler bitene kadar devam edin. Buzdolabına koyun. 1 gün önceden hazırlanmasının sebebi yağ ve baharatlar ete iyice işliyor. Ertesi gün ızgarada güzelce pişirin.Afiyet olsun.