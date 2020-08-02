Vatandaş maske, mesafe, hijyen kuralına uymadı. Çeşme'de plajlar doldu taştı! Virüs, sıcak kumlardan serin yüzlere atladı!
Konyaaltı Sahili
'SOS'YAL MESAFE!
Yurdum insanı, bayram tatilini fırsat bildi. Ege ve Akdeniz kıyılarına indi. Maske, mesafe ve hijyen uyarılarına aldırış etmedi. İzmir'in Çeşme İlçesi'nde sahillerde iğne atsanız yere düşmedi. Tatilciler, Corona'ya aldırmadan saatlerce eğlendi.
İstanbul'daki görüntüler ise şaşkına çevirdi. Ulaşımın bedava olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Eminönü'neki vapur iskelesine akın etti. Ailesiyle Eminönü'ne gelen Abbas Şener, "Kalabalık korkuyoruz ama evde çok bunaldık" dedi.
VİRÜSTEN GELİNE ALTIN MASKE
Türkiye'de gelin adayları için altından maske yapıldı. Fiyatı dudak uçuklattı: 75 bin TL
Konyaaltı Sahili
'SOS'YAL MESAFE!
Yurdum insanı, bayram tatilini fırsat bildi. Ege ve Akdeniz kıyılarına indi. Maske, mesafe ve hijyen uyarılarına aldırış etmedi. İzmir'in Çeşme İlçesi'nde sahillerde iğne atsanız yere düşmedi. Tatilciler, Corona'ya aldırmadan saatlerce eğlendi.
İstanbul'daki görüntüler ise şaşkına çevirdi. Ulaşımın bedava olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Eminönü'neki vapur iskelesine akın etti. Ailesiyle Eminönü'ne gelen Abbas Şener, "Kalabalık korkuyoruz ama evde çok bunaldık" dedi.
VİRÜSTEN GELİNE ALTIN MASKE
Türkiye'de gelin adayları için altından maske yapıldı. Fiyatı dudak uçuklattı: 75 bin TL