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    • 02.08.2020 Gazete
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    Çeşme'de , kuralına uymadı

    , kuralına aldırmadı. Soluğu kıyılarında aldı. Plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı. lu ise vapura akın edip Adalar’a kaçtı!

    'Corona'lım!
    , mesafe, hijyen kuralına uymadı. Çeşme'de plajlar doldu taştı! Virüs, sıcak kumlardan serin yüzlere atladı!


    Konyaaltı Sahili

    'SOS'YAL MESAFE!
    Yurdum     insanı, bayram tatilini fırsat bildi. ve kıyılarına indi. Maske, uyarılarına aldırış etmedi. 'in Çeşme İlçesi'nde sahillerde iğne atsanız yere düşmedi. Tatilciler, Corona'ya aldırmadan saatlerce eğlendi.



    'daki görüntüler ise şaşkına çevirdi. Ulaşımın bedava olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Eminönü'neki vapur iskelesine akın etti. Ailesiyle Eminönü'ne gelen Abbas Şener, "Kalabalık korkuyoruz ama evde çok bunaldık" dedi.



    VİRÜSTEN GELİNE ALTIN MASKE
    'de gelin adayları için altından maske yapıldı. Fiyatı dudak uçuklattı: 75 bin TL

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Çeşme'de vatandaş maske, mesafe ve hijyen kuralına uymadı
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