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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Türkiye ve Azerbaycan'dan atışsız tatbikat

Türkiye-Azerbaycan ortat tatbikatında atışsız prova yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), mekanize unsurların, keskin nişancı, adestim, komando kolları ve atak helikopterinin katılımı ile atışsız tatbikat provaları yapıldığını duyurdu. İşte detaylar...

01.08.2020 23:03 - Son Güncelleme: 01.08.2020 23:08
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Türkiye ve Azerbaycan'dan atışsız tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında atışsız tatbikat provaları yapıldığını açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Türkiye ve Azerbaycan'dan atışsız tatbikat

Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında mekanize unsurların, keskin nişancı, adestim, komando kolları ve atak helikopterinin katılımı ile atışsız tatbikat provaları yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Türkiye ve Azerbaycan'dan atışsız tatbikat

TATBİKATLAR DEVAM EDİYOR
Azerbaycan ve Türkiye'nin geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatları, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Türkiye ve Azerbaycan'dan atışsız tatbikat

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatları kara ve hava birliklerinin katılımıyla Nahçıvan'da devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Türkiye ve Azerbaycan'dan atışsız tatbikat

Teyakkuz emri sonrasında tatbikat alanına getirilen ordu birlikleri savaşa hazır görevler icra etti. Savaş uçakları, askeri nakliye ve saldırı helikopterlerinin katıldığı tatbikatta savaş pilotları zor manevraları gerçekleştirdi.

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