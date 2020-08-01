İstanbul'da su alarmı! Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi

Marmara Bölgesi'nde mayıs ve haziranda ani ve kuvvetli görülen yağışlar ortalamayı yükseltse de sel ve su baskınlarıyla yağmurun kaybedilmesi, yüksek sıcaklıkların neden olduğu buharlaşma gibi faktörler İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranını düşürdü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 57,85 olarak ölçüldü.

Son 10 yılın verilerine göre, temmuz ayında barajlardaki doluluk oranı en yüksek 2011'de yüzde 78,91 olarak ölçülürken, en düşük seviyeyi de 2014'te yüzde 19,22 ile yaşadı.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 57,85'le en düşük ikinci seviyede kaldı. Yine son 15 günün verilerine göre, yağış görülmeyen İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 61,34'ten yüzde 57'lere geriledi.

Barajlardaki doluluk oranı 29 Temmuz tarihi baz alındığında, 2011'de yüzde 78,91, 2012'de yüzde 70,88, 2013'te yüzde 70,29, 2014'te yüzde 19,22, 2015'de yüzde 78,79, 2016'da yüzde 62,71, 2017'de yüzde 71,73, 2018'de yüzde 73,26, 2019'da yüzde 69,01 seviyeleri görüldü.

Su miktarı, 6,2 milyon metreküp kapasiteye sahip Istrancalar'da yüzde 30,83, 162,2 milyon metreküplük Terkos'da yüzde 66,11, 88,7 milyon metreküplük Sazlıdere'de yüzde 23,74, 34,1 milyon metreküplük Alibeyköy'de yüzde 21,73, 148,9 milyon metreküplük Büyükçekmece'de yüzde 32,62, 235,3 milyon metreküplük Ömerli'de yüzde 90,84, 107,5 milyon metreküplük Darlık'ta ise yüzde 88,05 olarak ölçüldü.

Bu kaynaklar dışında İstanbul'un kullandığı suyun yüzde 35'i ise Melen ve Yeşilçay'dan karşılanıyor.