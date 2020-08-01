TÜRKİYE'DE BİR İLK

Bakan Koca, "Başakşehir Çam VE Sakura Şehir Hastanesi'nde hastalarımızı ve sağlık personelimizi ziyaret edip, bayramlaştık. Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip 1.2 Tesla açık MR cihazı ile klostrofobisi olan veya obezitesi nedeniyle çekim yapılamayan hastalarımıza burada hizmet veriyoruz" dedi.

Başakşehir ÇAM VE SAKURA Şehir Hastanesinde hastalarımızı ve sağlık personelimizi ziyaret edip, bayramlaştık. Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip 1.2 TESLA AÇIK MR CİHAZI ile klostrofobisi olan veya obezitesi nedeniyle çekim yapılamayan hastalarımıza burada hizmet veriyoruz. pic.twitter.com/53pe5ShW44 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2020