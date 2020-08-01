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    Son dakika: , Çam ve 'nden duyurdu: 'de bir ilk

    , Başakşehir Çam ve 'ni ziyaret ederek hastalarla ve sağlık personeliyle bayramlaştı. Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "'de bir ilk olma özelliğine sahip 1.2 açık MR cihazı ile klostrofobisi olan veya obezitesi nedeniyle çekim yapılamayan hastalarımıza burada hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de bir ilk!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalarla ve sağlık personeliyle bayramlaştı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastalarla ve sağlık personeliyle bayramlaşan Koca, o anlara ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    TÜRKİYE'DE BİR İLK
    Bakan Koca, "Başakşehir Çam VE Sakura Şehir Hastanesi'nde hastalarımızı ve sağlık personelimizi ziyaret edip, bayramlaştık. Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip 1.2 Tesla açık MR cihazı ile klostrofobisi olan veya obezitesi nedeniyle çekim yapılamayan hastalarımıza burada hizmet veriyoruz" dedi.
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden duyurdu: Türkiye'de bir ilk
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