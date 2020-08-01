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    • 01.08.2020 18:36
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'a 'fındık' teşekkürü

    Başkan , Kurban Bayramı münasebetiyle AK Parti'nin 81 il teşkilatı ve AK Partili İl Belediye Başkanlarıyla telekonferans yoluyla bayramlaştı. İl belediye başkanları adına konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Başkan Erdoğan’a fındık fiyatlarından dolayı teşekkür etti.

    Başkan Erdoğan'a fındık teşekkürü

    Başkan , Kurban Bayramı münasebetiyle AK Parti'nin 81 il teşkilatı ve AK Partili İl Belediye Başkanlarıyla telekonferans yoluyla bayramlaştı.

    ÇİFTE BAYRAM YAŞADIK
    AK Partili İl Belediye Başkanları adına Başkan Erdoğan ile konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, açıklanan fındık fiyatlarından dolayı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Biz bu bayramda çifte bayram yaşadık. Hem Giresunlular adına hem de Karadenizli fındık üreticileri adına bizlere ayrı bir bayram sevinci yaşattığınız için şahsınıza ve hükümetinize teşekkür ediyoruz. Sizin liderliğiniz ve yapmış olduğunuz çalışmalar bize her zaman örnek teşkil ediyor" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresunluların beklentisine göre fiyat açıkladıklarını belirterek, "Fındık fiyatları noktasında gerek geçen yıl gerek bu yıl rekolteye rağmen yüksek bir fiyatla bunu açıklamış olmamız Giresun halkının beklentisiydi. Bu beklentiye de biz cevabı vermiş olduk" ifadelerini kullandı.

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