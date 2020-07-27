Fındık fiyatları son günlerde fındık üreticileri tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan fındık fiyatlarına dair merak edilen detayları vatandaşlara açıkladı. Peki, fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındık kilo (KG) alım fiyatları kaç TL oldu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

2020 FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Giresun kalite kabuklu fındık: 22, 5 lira

Levant kalite kabuklu: 22 lira