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    • 31.07.2020 12:22
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    Son dakika: duyurdu: 'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... "'in Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde jandarma ve emniyet güçlerince yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

    Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

    , 'in Eruh ilçesindeki Yassıdağ bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesindeki Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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