İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesindeki Yassıdağ bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesindeki Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.