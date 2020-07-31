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    • 31.07.2020 12:10
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    düzenlemesinin ardından ilk paylaşımını yaptı

    Genel Başkanı , 'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemesinin ardından 'dan ilk paylaşımını yaptı. Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Karagümrük'ü tebrik etti. Bahçeli, "Zafer ayında zaferle yükselen Spor’a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ve eşi 'ı hedef alan alçak paylaşımın ardından Twitter'dan bir daha mesaj paylaşmayacağını bildirmişti.

    Son dakika haberi: Genel Başkanı , 'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemesinin ardından 'dan ilk paylaşımını yaptı.

    KARAGÜMRÜK'E SÜPER LİG TEBRİĞİ

    Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Karagümrük'ü tebrik etti. Bahçeli, "Zafer ayında zaferle Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

    ALBAYRAK ÇİFTİNİ HEDEF ALAN ALÇAK PAYLAŞIM SONRASI TWİTTER'DAN MESAJ PAYLAŞMAMA KARARI ALMIŞTI

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ve eşi 'ı hedef alan alçak paylaşımın ardından Twitter'dan bir daha mesaj paylaşmayacağını bildirmişti.

    SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNE TAM DESTEK VERDİ

    Bahçeli, nin gerekliliğine vurgu yapmış, iktidarın alacağı her kararın arkasında olacağını bildirmişti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya düzenlemesi ile birlikte Twitter'a yeniden dönmüş oldu.

    Haberler Güncel Sosyal medya düzenlemesinin ardından Devlet Bahçeli ilk Twitter paylaşımını yaptı
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