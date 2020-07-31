Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.07.2020 11:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.07.2020 11:45
    ABONE OL

    'te sahte pasaport operasyonu! Şifre: Baklava!

    ’te sahte pasaport hazırlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı kıskıvrak yakalandı. Pasaport talep edenler ile 'baklava' şifresi ile görüşme yapan zanlılar hakkında "resmi evrakta sahtecilik" suçundan yargılanacak.

    Sahte pasaport operasyonu! Şifre: Baklava!

    'te "baklava" şifresiyle sahte pasaport hazırlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu 2 kişinin Beybahçe Mahallesi'ndeki bir tatlıcıda sahte pasaport hazırladığı bilgisine ulaştı.

    İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, baklava tepsilerinin arasında çok sayıda yabancı ülkelere ait boş pasaport ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şüphelilerin pasaport talep edenlerle yaptığı görüşmelerde "baklava" şifresini kullandıkları öğrenildi.

    Haklarında "resmi evrakta sahtecilik" suçundan işlem yapılan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Haberler Güncel Gaziantep'te sahte pasaport operasyonu! Şifre: Baklava!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri