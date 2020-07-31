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    • 31.07.2020 20:27
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    Başkan Erdoğan Müslüman liderler ile bayramlaştı

    Başkan , Hasan , Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegoviç, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda bayramlaştı.

    Müslüman liderler ile bayramlaştı

    Başkan 'ın Kurban Bayramı dolayısıyla telefon diplomasisi devam ediyor

    KIRGIZİSTAN VE IRAK LİDERLERİ İLE BAYRAMLAŞTI

    Erdoğan, Kırgızistan Ceenbekov, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı İzetbegoviç ile bayramlaştı.

    İRAN, CEZAYİR, TEBBUN VE TUNUS LİDERLERİ İLE GÖRÜŞME

    Erdoğan, Cumhurbaşkanı , Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda bayramlaştı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

    AZERBAYCAN, UMMAN VE TÜRKMENİSTAN LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

    Öte yandan Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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