En ilginç bir görüntü ise Aksu ilçesinde yaşandı. 6 kişi danayı kesmek için yere yatırdı. İki kişi, danayı boynundan kesmek için kafasını tam yere yatırmak istedi. Dana kafasını sert bir şekilde sallayınca bir kişi beton zemine savruldu.