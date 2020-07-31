Günün vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısını öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamayı bekliyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu. Peki, koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte 31 Temmuz korona tablosu
KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
30 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 236 test yapıldı, 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 982 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 4 milyon 754 bin 331, vaka sayısı 229 bin 891, vefat sayısı 5 bin 674 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 561, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 9,3 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43 bini aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın."
KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 milyon 336 bini aşarken, can kaybı 673 bin 55'e, iyileşenlerin sayısı 10 milyon 827 bine yükseldi.
Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 4 milyon 570 bin 125'e, can kaybı 153 bin 888'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 246 bini geçti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, salgın nedeniyle Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oturumlara katılan üyelerin maske takmasının zorunlu olacağını açıkladı.
ABD'deki 2012 seçimlerinde başkanlık için Cumhuriyetçi Partiden aday adayı olan ve uzun yıllar siyasette yer alan Herman Cain, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 552 bin 265'e, can kaybı 90 bin 134'e çıktı, 1 milyon 787 bin 419 kişi iyileşti.
Brezilya hükümeti, ülke sınırlarını kısmen açarak yabancıların yalnızca hava yoluyla ülkeye girişine izin verdi.
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'da Kovid-19 tespit edildi.
Hindistan'da vaka sayısı 1 milyon 583 bin 792'ye, can kaybı ise 34 bin 968'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 20 bin 582 olarak kayda geçti.
Rusya'da vaka sayısı 834 bin 499'a, ölü sayısı 13 bin 802'ye, iyileşenlerin sayısı 629 bin 655'e yükseldi.
Ülkede, Kovid-19'a karşı potansiyel bir aşının daha insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı bildirildi.
İtalya'da son 24 saatte can kaybı 3 artarak 35 bin 132'ye, vaka sayısı ise 386 artarak 247 bin 158'e ulaştı. Bugünkü günlük artış, 5 Haziran'dan (518) bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu.
İspanya'da toplam vaka sayısı 285 bin 430'a ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı son 7 günde 10 artışla 28 bin 443'e yükseldi.
İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, ülke genelinde mevcut durumda 412 noktada aktif vakalar olduğunu belirtti.
Belçika'da vaka sayılarının üçte birinin görüldüğü Hollanda sınırındaki Anvers kentinde, "gece sokağa çıkma" yasağı uygulaması başladı.
Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin Heide kentinde artan vakalar nedeniyle yeniden sosyal hayatı kısıtlayıcı önlemlerin alınacağı bildirildi.
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 226 artarak 16 bin 569'a, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 301 bin 530'a çıktı.
Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 471 bin 123'e, ölü sayısı 7 bin 497'ye yükseldi.