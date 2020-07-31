Günün vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısını öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamayı bekliyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu. Peki, koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte 31 Temmuz korona tablosu

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.