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    • 31.07.2020 Gazete
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    TAKVİM’e konuştu: İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı 'e 3 kuruşluk dava açıyorum!

    İYİ Partili Belediye Başkanı ile eşinin ilişkisini ortaya çıkaran makam şoförü , TAKVİM’e konuştu:  Öztürk, susmam için yüklü para teklif etti. 'Borçlarını ödeyeyim' dedi. Kabul etmedim. Çünkü ben satılık değilim.

    3 kuruşluk başkan

    İYİ Partili Belediye Başkanı ile eşinin ilişkisini ortaya çıkaran makam şoförü , TAKVİM'e konuştu: Öztürk, susmam için yüklü para teklif etti. 'Borçlarını ödeyeyim' dedi. Kabul etmedim. Çünkü ben satılık değilim.


    Sümeyra Tilki - Ahmet Tilki

    Kirli ilişkiyi örtmek için o kadını (Sümeyra) ve babasını parayla yanına çekti. Bana iftira attı. Kendisine 3 kuruşluk dava açıyorum.

    Tilki, "Mesajlar montaj değil. Telefon konuşmaları da incelendiğinde her şey ortaya çıkacaktır" diye konuştu.


    Halil Öztürk

    Haberler Güncel Ahmet Tilki TAKVİM’e konuştu: İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'e 3 kuruşluk dava açıyorum!
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