İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk ile eşinin ilişkisini ortaya çıkaran makam şoförü Ahmet Tilki, TAKVİM'e konuştu: Öztürk, susmam için yüklü para teklif etti. 'Borçlarını ödeyeyim' dedi. Kabul etmedim. Çünkü ben satılık değilim.



Sümeyra Tilki - Ahmet Tilki

Kirli ilişkiyi örtmek için o kadını (Sümeyra) ve babasını parayla yanına çekti. Bana iftira attı. Kendisine 3 kuruşluk dava açıyorum.

Tilki, "Mesajlar montaj değil. Telefon konuşmaları da incelendiğinde her şey ortaya çıkacaktır" diye konuştu.



Halil Öztürk