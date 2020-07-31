Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Tercih maratonu başladı. YÖK'ün yaptığı bir çalıştayda geleceğin mesleklerinden bazıları şöyle sıralandı: Mikro ve Nano Teknoloji, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Gıda İşleme Teknolojileri...

Düşük puanla alan mesleklerden bazıları ise deri ve malzeme mühendisliği, atçılık, saç bakımı ve güzellik hizmetleri. Bu bölümlerin puanları düşük ancak mezunlarının işleri garanti oluyor.

Eğitime yeni başlayan kurumlar ise çok bilinmediğinden az tercih ediliyor ve puanları düşük kalıyor. Bunlardan birisi Türk-Alman Üniversitesi. Üniversite İstanbul'da ve Almanca eğitim veriyor.

Yine Eskişehir Teknik Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Samsun Üniversitesi sizi bekliyor.

Milli Savunma Üniversitesi de askerliği meslek seçmek isteyenlere fırsatlar sunuyor.

TÜRK-ALMAN ÜNİ. MOL. Bİ YOTEKNOLOJİ - TABAN PUANI 420

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ODYOL OJİ BÖLÜMÜ - TABAN PUANI 360

AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ - TABAN PUANI 288

EGE ÜNİVERSİTESİ DERİM ÜHENDİSLİĞİ - TABAN PUANI 282

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MALZEM E MÜHENDİSLİĞİ - TABAN PUANI 275

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ATÇILIK V E ANTRENÖRLÜĞÜ - TABAN PUANI 242