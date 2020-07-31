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    • 31.07.2020 Gazete
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    açıklandı tercih heyecanı başladı! İşte düşük puanlı yüksek maaşlı bölümler

    Yeni açılan üniversiteler, çok bilinmedikleri için tercih edilmiyor. Ancak puanı düşük eğitim kalitesi yüksek olan bu eğitim kurumları sınavda istediği başarıyı elde edemeyen öğrencilere umut oluyor

    Düşük puan üzmesin

    Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Tercih maratonu başladı. YÖK'ün yaptığı bir çalıştayda geleceğin mesleklerinden bazıları şöyle sıralandı: Mikro ve Nano Teknoloji, ve Makine Öğrenmesi, Gıda İşleme Teknolojileri...

    Düşük puanla alan mesleklerden bazıları ise deri ve malzeme mühendisliği, atçılık, saç bakımı ve güzellik hizmetleri. Bu bölümlerin puanları düşük ancak mezunlarının işleri garanti oluyor.
    Eğitime yeni başlayan kurumlar ise çok bilinmediğinden az tercih ediliyor ve puanları düşük kalıyor. Bunlardan birisi Türk-Alman Üniversitesi. Üniversite İstanbul'da ve Almanca eğitim veriyor.
    Yine , Konya Teknik Üniversitesi, Üniversitesi, Üniversitesi sizi bekliyor.
    Milli Savunma Üniversitesi de askerliği meslek seçmek isteyenlere fırsatlar sunuyor.

    TÜRK-ALMAN ÜNİ. MOL. Bİ YOTEKNOLOJİ - TABAN PUANI 420

    MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ODYOL OJİ BÖLÜMÜ - TABAN PUANI 360

    AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ - TABAN PUANI 288

    EGE ÜNİVERSİTESİ DERİM ÜHENDİSLİĞİ - TABAN PUANI 282

    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MALZEM E MÜHENDİSLİĞİ - TABAN PUANI 275

    ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ATÇILIK V E ANTRENÖRLÜĞÜ - TABAN PUANI 242

    Haberler Güncel YKS sonuçları açıklandı tercih heyecanı başladı! İşte düşük puanlı yüksek maaşlı bölümler
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