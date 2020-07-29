Antalya Elmalı'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk, makam şoförünün eşiyle yasak ilişkiye girdi. Kocası öğrenince de itiraf gibi mesajlar gönderdi. İşte o diyalog:
BAŞKAN BU NAMUS İŞİ!
Aldatılan şoför, Başkan Öztürk'e "İnsan aynı yerde ekmeğini yediği adama bunu yapmaz. Ben bunu sana yapsam öldürürsün. Bu namus işi" diye isyan ettiği anlaşıldı.
Antalya Elmalı İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşk skandalında yeni iddialar ortaya çıktı. Öztürk ile şoförü Tilki arasındaki itiraf gibi WhatsApp yazışmalarında ilişkiye ait ipuçları yer aldı:
H. Ö: Tamam sana her şeyi anlatayım ama senin sandığın gibi bir şey yok.
A. T: Anlat yüz yüze konuşalım.
H. Ö: Mesajları son ana kadar sen atıyorsun diye attım. Konuşacağız.
A. T: Telefonla konuşmalar var bir sürü.
H. Ö: Sonra o.
A. T: O yanlış bir şey yapsa senin uyarman lazım. Nikahımızı kıydın düğünümüzü.
H. Ö: Bak ben sana yamuk yapmam, hele sana.
A. T: İnsan aynı yerde ekmeğini yediği adama bunu yapmaz. Ben bunu sana yapsam öldürürsün. Bu namus işi.
PARA İSTEMEDİM
Sümeyra Tilki Balcı'nın, "Ahmet'in Başkan Öztürk'ten 1 milyon lira istediğini duydum" iddiasını yanıtlayan Tilki, "Asla böyle bir şey olmadı" dedi.
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