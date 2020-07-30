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    • 30.07.2020 21:25
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    Son dakika: ve komuta kademesi sınırına geldi

    Son dakika haberi... ve komuta kademesi, ve sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

    Bakan Akar Yunanistan sınırında

    Yunanistan ile son günlerde tavan yapan tansiyon sonrası Türkiye, güvenlik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda devletin güvenlik bürokrasisi, Yunanistan'a karşı alınacak tedbirler için mesai yapıyor.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi.

    54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Vali Ekrem Cenalp, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.
    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Yunanistan sınırına geldi
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