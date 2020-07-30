Yunanistan ile son günlerde tavan yapan tansiyon sonrası Türkiye, güvenlik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda devletin güvenlik bürokrasisi, Yunanistan'a karşı alınacak tedbirler için mesai yapıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi.