Diyarbakır bayram namazı saat kaçta 2020? Kurban Bayramı Diyarbakır namaz saati!

İslam alemi 2020 Kurban Bayramı namazını kılmak için şimdiden bulunduğu ildeki namaz saatlerini araştırıyor. Diyanet Diyarbakır bayram namazının saat kaçta kılınacağını duyurdu. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar 31 Temmuz Cuma günü bu saate göre erken kalkacak ve namaza duracak. Binlerce vatandaş tarafından merak edilen Kurban Bayramı Diyarbakır namaz saatini haberimizde bulabilirsiniz.
DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Kurban Bayramı namazı Diyarbakır'da 05:53'te kılınacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? HANGİ DUALAR OKUNUR?
1.REKAT
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2.REKAT
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.