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    • 30.07.2020 21:00
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    Son dakika: 'de getirildi

    Son dakika haberine göre, 'de yeni tip virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

    Bir ilimizde daha maske zorunluluğu getirildi

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında il genelinde maske kullanımının zorunlu hale getirildiği bildirildi.

    Kovid-19 salgınının en temel özelliğinin fiziksel temas, hava yoluyla çok hızlı bulaşma ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "24 Haziran'da 2020/37 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirli alanlarla sınırlı olan maske takma zorunluluğu tüm ilimizi kapsayacak şekilde ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda, kamu-özel kurum ve kuruluşları, her ölçekteki özel iş yerleri, pazar yerleri, cami ve mescitler, toplu ulaşım araçları, ticari araçlar gibi kapalı alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takılmasının 31 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere zorunlu olmasına, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

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