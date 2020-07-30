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    • 30.07.2020 17:35
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    Son dakika: 'da getirildi!

    Son dakika haberleri... vaka sayısının artmasının ardından 'da da getirildi. tarafından yapılan açıklamada, karara uymayanlara 900 TL para cezası kesileceği bildirildi.

    Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi!

    'da salgını nedeniyle gece yarısı itibarıyla vatandaşlara maske takmak zorunlu hale getirildi.

    İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar gereği, gece yarısı itibarıyla kent genelinde vatandaşlara getirildi.

    tarafından yapılan açıklamada, karara uymayanlara 900 TL para cezası kesileceği bildirildi. Açıklamada, "Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır" denildi.

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