15 Temmuz Köprüsü'nde trafik polisleri araçları tek tek durdurdu!

"DENETİMLERİ ARTIRDIK"

Komiser Yardımcısı Demet Çıtlak, alınan tedbirler ile ilgili, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında şehrin başlıca noktalarında, ana arterlerde, köprülerde, tünellerde, şehrin giriş ve çıkış noktalarında birçok tedbir planı oluşturduk. Bu noktalarda hem trafik ekiplerimiz hem motorize unsurlarımız hem de yaya personellerimizi görevlendirdik. Buna ilaveten büro personellerimizi de Kurban Bayramı süresince trafik ekiplerimize takviye ettik. Aynı zamanda havadan drone ve helikopter ile de trafik denetimlerimizi arttırdık" dedi.