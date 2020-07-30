YKS sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklandı ve sonuçları öğrenen bir milyonun üzerinde aday tercih dönemini beklemeye başladı. Tercih dönemi için geri sayım devam ederken akıllara gelen sorulardan birisi de KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak sorusu oldu. Peki, KYK başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Konu hakkında kurum tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.