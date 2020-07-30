YKS sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklandı ve sonuçları öğrenen bir milyonun üzerinde aday tercih dönemini beklemeye başladı. Tercih dönemi için geri sayım devam ederken akıllara gelen sorulardan birisi de KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak sorusu oldu. Peki, KYK başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Konu hakkında kurum tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
KYK BURS VE KREDİSİ MİKTARI NE KADAR?
2020 yılında burs/kredi miktarı 500 liradan 550 liraya yükseldi. Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödeniyor.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
* Yabancı uyruklu öğrenciler,
* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,
burstan yararlanamazlar.