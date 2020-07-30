Ayasofya bayram namazı kılınacak mı? Ayasofya'da bayram namazı var mı? Yıllar sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'da bayram namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. 86 yıl sonra ilk Cuma namazı heyecanının yaşandığı Ayasofya'ya gitmek isteyen vatandaşlar, Ayasofya'da bayram namazı var mı sorusuna yanıt arıyor.

AYASOFYA BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de ilk bayram namazının kılınacak olması dolayısıyla temizlik çalışmaları yapıldı.

Namaz öncesi yetkililer tarafından önlemler alınırken, Fatih Belediyesi tarafından cami çevresi ve meydanda özel solüsyonlu ve sabunlu dezenfekte çalışması yapıldı.

Belediyeye bağlı ekipler vatandaşların bayram namazını hijyenik bir ortamda kılabilmesi için tüm meydanı boydan boya temizledi. Arife gününde ayrıca ziyaretçilerin Ayasofya'ya yoğun ilgi gösterdikleri görüldü.