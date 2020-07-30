Ayasofya bayram namazı kılınacak mı? Ayasofya'da bayram namazı var mı? Yıllar sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'da bayram namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. 86 yıl sonra ilk Cuma namazı heyecanının yaşandığı Ayasofya'ya gitmek isteyen vatandaşlar, Ayasofya'da bayram namazı var mı sorusuna yanıt arıyor.
AYASOFYA BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?
86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de ilk bayram namazının kılınacak olması dolayısıyla temizlik çalışmaları yapıldı.
Namaz öncesi yetkililer tarafından önlemler alınırken, Fatih Belediyesi tarafından cami çevresi ve meydanda özel solüsyonlu ve sabunlu dezenfekte çalışması yapıldı.
Belediyeye bağlı ekipler vatandaşların bayram namazını hijyenik bir ortamda kılabilmesi için tüm meydanı boydan boya temizledi. Arife gününde ayrıca ziyaretçilerin Ayasofya'ya yoğun ilgi gösterdikleri görüldü.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
1.REKAT
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2.REKAT
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Bayram namazı 2 rekat olarak kılınmaktadır.
BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?
Bayram namaz Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Cuma namazı için lazım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lazımdır.