Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.07.2020 16:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2020 17:48
    ABONE OL

    Son dakika: 'de 'da orman ı

    Son dakika haberine göre, 'in ilçesindeki ormanlık alanda çıkan a müdahale ediliyor. Balçova Barajı ve teleferik yakınında çıkan yangın söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer ile 210 söndürme işçisi katılıyor.

    İzmir'de Balçova'dan korkutan yangın

    'in ilçesindeki ormanlık alanda çıkan a müdahale ediliyor.

    Balçova Barajı ve teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin idari ve yönetim helikopterinden koordine ettiği söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer ile yangına müdahale ediliyor.



    Çevre bölge ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yapıyor.

    itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın nedeniyle, dağın zirvesindeki teleferik tesisleri kapatıldı ve alana da sivil araçların girişi engelledi.

    Balçova Barajı yakınlarında çıkan yangının yol açtığı duman İzmir'in birçok noktasından görülebiliyor.

    Yangın bölgesinde veya yakınında yerleşim alanı bulunmuyor.

    Öte yandan İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangına 10 arazöz ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.

    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de Balçova'da orman yangını
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri