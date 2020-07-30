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    • 30.07.2020 12:14
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    İşte kirli işbirliğinin karesi: Terör örgütü 'den 'li komutana "dostluk plaketi"

    Son dakika haberine göre 'la Mücadele Sözcüsü , "terör örgütünü ortadan kaldırmak" için Haseke ve Deyrizor'da, başka bir terör örgütü 'nın Suriye uzantısı ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Öte yandan terör örgütü 'li komutana "dostluk plaketi" verdi.

    YPG'den ABD'li komutana dostluk plaketi

    ve terör örgütü yetkilileri, 'a yönelik operasyonların sonucuna ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

    Haber7'nin haberine göre burada Rudaw'a konuşan 'li General , "Askerlerimiz Haseke ve Deyrizor'da DEAŞ'ı bitirmek için YPG ile birlikte çalışıyor" dedi.

    Kobani'ye asker sevketmeye dair bir planlarının olmadığını belirten General Caggins, "Haseke ve Deyrizor dışında kalan bölgelerde DEAŞ'a karşı askeri operasyonlar düzenlemesi için YPG'ye yardım edebiliriz" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan terör örgütü ABD'li komutana "dostluk plaketi" verdi.

    Haberler Güncel İşte kirli işbirliğinin karesi: Terör örgütü YPG'den ABD'li komutana "dostluk plaketi"
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