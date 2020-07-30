Arefe Günü kabir ziyareti yapmanın fazileti nedir? Kabir ziyaretinde okunacak dualar!

2020 Kurban Bayramı arefesi ile birlikte mezarlıklar da kalabalıklaşmaya başladı. Babasını, annesini, dedesini, evladını, amcasını, teyzesini, daha pek çok yakınlarını kaybedenler bayramlaşmaya kabirlere gidiyor. Şehit kabirlerinde de büyük bir yoğunluk oluşmaya başladı. Müslüman alemi bir yandan da Arefe Günü kabir ziyareti yapmanın faziletlerini merak ediyor. Ayrıca kabir zyaretinde okunması uygun olan duaların neler olduğunu araştırıyor.
AREFE GÜNÜ KABİR ZİYARETİ YAPMANIN FAZİLETİ NEDİR?
Kabir ziyareti yaparak bizden önce gidenleri duâmızla hatırlamak sünnettir. Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm), önceleri hurafelere zemin oluşturmasın diye kabir ziyaretini yasaklamışsa da, daha sonra, ölülere duâ edilmesi ve ölümden ibret alınması hikmetlerine binâen bu yasağı kaldırmış ve kabir ziyaretini teşvik etmiştir. Bizzat kendisi de kabir ziyaretlerinde bulunmuştur. Muhterem annesinin kabrini ziyaret ettiği, duâ ettiği ve hislenerek gözyaşları döktüğü çok vâkî olmuştur.
İbni Ebî Melike diyor: "Hz. Aişe'yi (ra) kabristandan dönerken gördüm.
"Nereden geliyorsun?" diye sorduğumda Hz. Aişe (ra): "Kardeşim Abdurrahman'ın kabrini ziyaretten dönüyorum" dedi.
"Resûlullah (asm) mezar ziyaretini menetmedi mi?" diye sorduğumda ise
mü'minlerin annesi (ra):
"Evet!" dedi, "Fakat sonradan bu yasağı kaldırdı."
Kabir ziyaretinin belli başlı bir zamanı yoktur. Kabirler her zaman ziyaret edilebilir ve oradaki ölmüş ehl-i imana dualar gönderilebilir. Ancak Cuma ve Arefe günleri daha faziletli olduğuna dair rivayetler vardır.
Resûlullah'ın (asm) beyanına göre, kabir ziyaretinde mühim maksatlar vardır.
Ebû Zerr'in (ra) rivayetinde Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: "Mezarları ziyaret et ki, âhireti hatırlayasın! Ölüleri yıka! Çünkü düşmüş bedenle uğraşmak insana öğüttür. Cenaze namazını kıl ki, kalbine hüzün getirsin. Hüzünlü insanlar Allah'ın himayesindedir."1
Kur'ân'da "geçmiş insanlar" için duâ yapmak ve istiğfarda bulunmak mü'minlerin bir sıfatı olarak zikredilir: "Onlardan sonra gelenler: 'Rabbimiz! Bizi ve bizden önce îmanla geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla!...' derler."2
Yine bir hadis-i şerifte Resûlullah (asm), "İnsanoğlu öldüğünde ameli kesilir. Ancak üç şey müstesna: Sadaka-i câriye (akan, kesilmeyen sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine duâ eden sâlih bir evlât (geride bırakırsa amel defteri kapanmaz; bu hayır ve duânın sevabı gelmeye devam eder)"3 buyurmuştur.
KABİR ZİYARETİNDE OKUNACAK DUALAR
Sünnete uygun şekilde ziyaretinde bulunmak için abdest alınır. Kabir ziyaretine geldiğiniz vakit, yer müsait ise, kıbleyi arkaya gelecek şekilde, kaybetmiş olduğunuz meyyitin yüzüne karşı oturup selâm verilir.
Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir. (Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz)
Kabir ziyaretinde, Bekara süresinin başı ve sonu,Yasîn-i şerif süresi,Tebâreke,Tekâsür, ihlâs-ı şerif ve Fâtiha ya da bilinen sûreler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir.
Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor ki, "Bir müminin kabrini ziyâret ederken, Allahümme innî es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü'azzibe hâzelmeyyit derse, o meyyitin azâbı kıyâmete kadar ref' olur(kaldırılır)"
Kabir ziyareti yapan bir kimse, ayakta, Esselâmü aleyküm, yâ Ehle dâr-il kavm-ilmü'minîn! İnnâ İnşâallahü an karîbin biküm lâhikûn der ise sonrasında ise, Besmele ile onbir İhlâs ve bir Fâtiha okur. Ardından, Allahümme rabbel-ecsâdilbâliyeh, vel-ızâmin nahire-tilletî harecet mineddünyâ ve hiye bike mü'minetün, edhıl aleyhâ revhan min indike ve selâmen minnî, duâsını okumalıdır.