Bayramda mezarlık ziyareti yasak mı? Bayramda mezarlıklar açık mı?

Bayramda mezarlıklar açık mı? Kurban Bayramı'nda mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar bayramda mezarlık ziyareti yasak mı sorusuna yanıt arıyor. İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulları tarafından bayramda mezarlık ziyaretine ilişkin kararlar alınıyor. Peki, bayramda mezarlık ziyareti yasak mı? Kovid-19 salgını nedeniyle bazı illerde önlemler alınırken, bazı illerde de serbestlik bulunuyor.

BAYRAMDA MEZARLIKLAR AÇIK MI?

Türkiye genelinde alınan genel bir yasak kararı bulunmuyor. İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından bazı iller için mezarlık ziyareti yasağı kararı alındı.