İstanbul Havalimanı'ndan bayram hareketliliği

BELİRLENEN KURALLAR İÇERİSİNDE KURBAN KESECEĞİZ

Trabzon'a eşi Ayşe Ebrar Doğan ile birlikte giden Recep Doğan ise, "Her gün aldığımız önlemleri bu dönemde de alacağız. Özlediğimiz anne ve babamızı bayram ziyaretine gidiyoruz. Dolayısıyla her ne kadar özlemişsek bile yine pandemi kurallarını dikkate alarak gideceğiz. Yine kurban keseceğiz, belirlenen kurallar çerçevesinde bunu gerçekleştireceğiz. Maalesef bu virüs hayatımızı etkiledi" dedi.