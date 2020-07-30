Netflix kapanacak mı? Yeni sosyal medya yasası neleri kapsıyor?

NETFLIX KAPANIYOR MU?

Netflix için Türkiye'den çekiliyor iddiaları bir kez daha ayyuka çıktı. Netflix'in eşcinsellik' sansürüyle ilgili pazarlığın restleşmeyle sonuçlandığı ve hemen ardından da Türkiye'deki dizi çekimlerinin durdurulduğu öne sürüldü.

YENİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NEDİR?

Kanunla, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a "sosyal ağ sağlayıcı" şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor.

Bu kapsamda kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanacak.

İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek.