"Tüm niyazımız, duamız bu. Şu anda Aksaray'da yol denetimindeyiz. Bugün bütün Bakanlık olarak tam kadro sahadayız. Türkiye'nin tüm bölgelerinde gerek bakan yardımcılarımız olsun gerek genel müdürlerimiz olsun gerekse de müfettişlerimiz olsun, illerde valilerimiz ve emniyet müdürlerimiz ve jandarma komutanlarımızın her biri görevlerinin başında. Bir tek amacımız var, bu bayramın sevincini hüzne döndüren trafik kazalarını en az seviyeye indirebilmek. Bu konuda çok ciddi bir çalışma ortaya koyuyoruz. Bir taraftan şu ana kadar 12 bin 400 ekibimiz görevinin başında. Yaklaşık 162 bin 800 personelimiz bayramın sonuna kadar hem jandarmamız hem emniyet personelimiz sürekli olarak görev yapacaklar. Türkiye'nin 50 ayrı kara noktasında çok üst düzey bir güvenlik tedbirimiz var. Son 3 yılda kara noktalarının nerede olduğuna yönelik bir analiz ortaya koyduk. Yoğunluk olan bütün bölgelerde de yaklaşık 20'nin üzerindeki vilayette ve bunların içerisindeki bazı alanlarda en yüksek tedbirleri almaya çalıştık."

Soylu, kaza kara noktalarına karşı tüm tedbirleri alarak "dikkatli olmanın", yapılması gereken en önemli konu olduğunu vurguladı.