Skandal aşkın baş kahramanı sorulara cevap veremiyor

İŞTEN ATTI, TEBLİĞ ETMEDİ

Makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile whatsapp yazışmaları ortaya çıkan Öztürk'ün, "Makam odama ve aracıma böcek (dinleme cihazı) koyduğu için işten çıkardım" dediği Ahmet Tilki'ye noter kanalı ile işten çıkarıldığına dair bir ihbarname veya teblig-tebellüğ belgesini ortaya koyamaması akıllarda soru işareti bıraktı.

TANIMADAN NASIL İŞE ALDIN?

Ortaya çıkan belgeleri montaj olarak değerlendiren skandalın kahramanı Başkan Halil Öztürk, yasak ilişki yaşadığı ileri sürülen Sümeyra Tilki'yi tanımadığını söyleyip, "Uzun yıllar İstanbul'da yaşayıp Elmalı'ya babasının yanına dönmüş" demesi dikkat çekti. Başkan Öztürk, göreve geldikten birkaç gün sonra Tilki çiftinin nikahını kıyması ve Ahmet Tilki'yi de bir süre sonra işe alıp makam şoförü yapmasına açıklık getirmedi.

NİÇİN SAVCILIĞA GİTMEDİN?

Makam aracı ve makam odasında Ahmet Tilki tarafından koyulduğunu iddia ettiği iki adet böcek (dinleme cihazı) bulduklarını iddia eden Halil Öztürk, "Temmuz ayı başlarında makam odamda ve arabada bir tarama yaptırdım. Emniyet birimlerinin kullandığı profesyonel bir böcek değil, internet ortamından satılan amatör diye tabir edilebilecek iki dinleme cihazı elde ettik. Birisi arabada benim oturduğum bölümün önünde, diğeri ise makam koltuğunun altında olan iki cihazdı. Bu nedenle yanımdan uzaklaştırdım. Partili büyüklerimiz ile konuştuk ve yaptığımız istişare sonunda kendi içimizde bir kavgaya neden olmamak adına savcılığa suç duyurusunda bulunmadık. Ancak bu gün geldiğimiz durumda keşke bulunsaydık" demekten kendimizi alamıyoruz. Bazen insanın basireti bağlanıyor. Bu olayda da suç duyurusunda bulunmamamızı buna bağlıyorum" sözleri ise inandırıcı bulunmadı.