Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/PzqCTdN7Oo