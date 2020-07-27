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    • 27.07.2020 22:04
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    Başkan Erdoğan, ve ’i kabul etti

    Başkan , ve beraberindeki , ile ’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

    Başkan Erdoğan'dan kritik kabul

    Başkan , ve beraberindeki , ile 'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i kabul etti
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