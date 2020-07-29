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    • 29.07.2020 22:01
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    'li 'den Hacıosman Korusu'nda çevre katliamı!

    Çevrecilik naraları atan 'nin bir çevre katliamı daha ortaya çıktı. 1. derece Tarihi Hacıosman Korusu'nda kaçak yapılar yükselmeye başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı yaşanan çevre katliamıyla ilgili video paylaşarak "1. derece sit alanı vasfına sahip Hacıosman Korusu’nda CHP’li Başkanı EkoFelaket kaçak binalar dikiyor." ifadelerini kullandı.

    Çevrecilik naraları atan 'nin bir çevre katliamı daha ortaya çıktı. 1. derece Tarihi Hacıosman Korusu'nda kaçak yapılar yükselmeye başladı.

    AK Parti İstanbul İl Başkanı , sosyal medya hesabından İstanbul Belediye Başkanı CHP'li 'nun 1. derece sit alanında kaçak yapılaşma yaptığını iddia eden görüntüleri paylaştı.

    "YİNE ÇEVRE KATLİAMI, YİNE EKOFELAKET! "
    Şenocak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yine çevre katliamı, yine EkoFelaket! 1. derece sit alanı vasfına sahip #HacıosmanKorusu'nda CHP'li İBB Başkanı EkoFelaket kaçak binalar dikiyor. İlçe Başkanlarıyla "zabıtacılık" oynayan "kamelya röntgencisi" CHP İl Başkanı sanırım bu sefer "erketecilik" yapıyor!" ifadelerine yer verdi.

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